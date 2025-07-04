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Первый танк-контейнерный поезд FESCO
04.07.2025

Первый прямой поезд из Китая на ТЛЦ «Южный порт»

    • Первый прямой поезд с товарами народного потребления прибыл из Китая на ТЛЦ «Южный порт», сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

    1 июля в Москву в рамках совместного сервиса компаний «РЖД Логистика» (дочерняя структура РЖД) и «Транзит» прибыл первый контейнерный поезд с товарами народного потребления из Китая. Время в пути от станции Хэфэй (восточная часть КНР) до терминала «Южный порт» составило около 20 суток.

    Новый маршрут — часть программы по расширению международных транспортных коридоров и оптимизации цепочек поставок грузов между Азией и европейской частью России.

    Транспортно-логистический центр «Южный порт» (входит в РЖД) находится на юго-востоке столицы в районе Печатники. Удобное расположение ТЛЦ в черте города обеспечивает оперативность доставки грузов и экономическую эффективность для клиентов, отметили в компании.

    Планируется, что сервис станет регулярным — ежемесячно будет выполняться 2-4 рейса из Китая в Москву.

    Фото: РЖД


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