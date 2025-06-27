Начало третьего этапа модернизации Восточного полигона сдвигается

Финансирование работ по модернизации Восточного полигона в рамках инвестиционной программы РЖД в этом году сокращается больше чем в 4 раза, заявил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров в ходе круглого стола «Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста» в рамках ПМЭФ-2025.

«В прошлом году объем выполненных работ там составил 400 млрд рублей – на БАМе, Транссибе и на Красноярской железной дороге. В этом году мы имеем инвестпрограмму на 110 млрд. И на Красноярской дороге мы годовой лимит уже выработали полностью – там подрядчики еще в мае закончили все работы, потому что лимит был сокращен кратно. По проектам БАМа я ожидаю, что сентябрем-октябрем мы тоже, наверное, завершим все наши работы. И, безусловно, мы открыли движение по всем объектам, которые были в целевых показателях. Но открытие движения – это временная эксплуатация. То есть после этого необходимо доделать определенный комплекс работ для того, чтобы получить заключение о соответствии, разрешение на ввод. Ввод в постоянную эксплуатацию у нас, получается, пролонгируется и откатывается. Более длительный промежуток времени мы будем вынуждены ехать по объектам, которые не в полной степени готовности», – сказал А.Макаров.

Он добавил, что первые работы по третьему этапу модернизации Восточного полигона должны были начаться уже в этом году, однако срок сдвигается. «Сейчас это сдвигается минимум на год, но реально мы видим, что на два года», — резюмировал спикер.

Фото: РЖД