Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16,3 млн тонн;

Красноярский край — 4,4 млн тонн;

Свердловская область — 3,9 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Республика Саха – рост на 24,9% за счёт увеличения в 3,4 раза отправок железной руды и на 20,4% каменного угля,

Новосибирская область – рост на 23,8% за счёт наращивания в 2,6 раза перевозок зерна и в 1,5 раза каменного угля и

Алтайский край – рост на 22,8% за счет увеличения в 5,4 раза отправок зерна и на 12,3% контейнерных грузов.

Фото: РЖД