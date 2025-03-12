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Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025
12.03.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,3 млн тонн;
    • Красноярский край — 4,4 млн тонн;
    • Свердловская область — 3,9 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Республика Саха – рост на 24,9% за счёт увеличения в 3,4 раза отправок железной руды и на 20,4% каменного угля,
    • Новосибирская область – рост на 23,8% за счёт наращивания в 2,6 раза перевозок зерна и в 1,5 раза каменного угля и
    • Алтайский край – рост на 22,8% за счет увеличения в 5,4 раза отправок зерна и на 12,3% контейнерных грузов.

    Фото: РЖД


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