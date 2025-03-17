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Назначение в РЖД
17.03.2025

Назначение в РЖД

    • Наталья Антипина назначена начальником Департамента капитального строительства РЖД, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    «Наталья Николаевна имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах власти, в том числе в Минэкономразвития России, статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ России, возглавляла Росреестр. Последние 7 лет она занимала должность первого заместителя начальника Департамента капитального строительства», – говорится в сообщении.

    Фото: РЖД


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