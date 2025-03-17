Назначение в РЖД

Наталья Антипина назначена начальником Департамента капитального строительства РЖД, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

«Наталья Николаевна имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах власти, в том числе в Минэкономразвития России, статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ России, возглавляла Росреестр. Последние 7 лет она занимала должность первого заместителя начальника Департамента капитального строительства», – говорится в сообщении.

Фото: РЖД