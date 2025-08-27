Информационно-аналитическое агентство
Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2025
27.08.2025

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 7 месяцев 2025

    • По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 7 месяцев этого года находятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

    В январе-июле 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 23,8 млн тонн грузов. Экспорт увеличился на 0,8% до 22,4 млн тонн.

    Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 11,8 млн тонн экспортных грузов (+-0,6%), в том числе 3,5 млн тонн угля (-20,6%), 2,7 млн тонн железной руды (-0,9%) и 1,1 млн тонн бумаги (+23,8%).

    Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 5,2 млн тонн (+5,8%), в том числе 2,6 млн тонн угля (+22,9%) и 1,2 млн тонн железной руды (рост в 1,8 раза).

    Экспортные перевозки через Нижнеленинское – Тунцзян составили 3,6 млн тонн (+17%), в том числе 2,3 млн тонн угля (+12,6%) и 1,2 млн тонн железной руды (+27,8%).

    Через Камышовую – Хуньчунь отправили 1,6 млн тонн (-25,9%), в том числе 1,4 млн тонн угля (-31,7%) и 122,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост в 5,3 раза).

    Всего в январе-июле 2025 года через погранпереходы с Китаем было отгружено свыше 10 млн тонн каменного угля (-7,6%), его доля в общем объёме экспортных грузоперевозок составила 45%.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

  •  




