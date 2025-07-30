Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Top-25 контейнерных линий на 1 июля 2025
30.07.2025

Финансовые показатели CMA CGM за второй квартал 2025 года

    • CMA CGM обнародовала финансовые показатели за второй квартал 2025 года.

    Во втором квартале 2025 года выручка по группе увеличилась на 0,3% к аналогичному периоду 2024 года до 13,2 млрд долларов. Показатель EBITDA снизился на 7,9% до 2,3 млрд долларов, чистая прибыль составила 521 млн долларов (-21,2%). Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,5 проц. пункта до 17,3%.

    В сегменте морских перевозок выручка сократилась на 1,5% до 8,2 млрд долларов, EBITDA – на 19,9% до 1,6 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4,5 проц. пункта до 19,4%.

    Объем перевозок составил почти 6 млн TEU, на 0,2% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

    Средняя выручка за TEU составила 1367 долларов, на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В сегменте логистики выручка снизилась на 3,7% до 4,6 млрд долларов, EBITDA, напротив, увеличилась на 2% до 459 млн долларов. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,5 проц. пункта до 9,9%.

    Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 62,7% до 1 млрд долларов, EBITDA – в 4,7 раза до 239 млн долларов.

    Фото: Shipspotting / Robbie Cox


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.07.2025
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 5 месяцев 2025
    В денежном выражении морской товарооборот растет
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    23.05.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 мая 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 21 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    03.07.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2025
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    26.03.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 8 стран Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    27.06.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025
    Ставки падают
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIмировой контейнерный индекс
    0
    17.07.2025
    Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025
    В январе-июне незначительное снижение контейнерооборота
    2025Глобал ПортсИтогиКонтейнерооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%
    29.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях
    28.07.2025 Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    28.07.2025 MSC планирует масштабное обновление фидерного флота
    28.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025
    25.07.2025 Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа
    Госрегулирование Показать всё
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •