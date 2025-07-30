Финансовые показатели CMA CGM за второй квартал 2025 года

CMA CGM обнародовала финансовые показатели за второй квартал 2025 года.

Во втором квартале 2025 года выручка по группе увеличилась на 0,3% к аналогичному периоду 2024 года до 13,2 млрд долларов. Показатель EBITDA снизился на 7,9% до 2,3 млрд долларов, чистая прибыль составила 521 млн долларов (-21,2%). Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 1,5 проц. пункта до 17,3%.

В сегменте морских перевозок выручка сократилась на 1,5% до 8,2 млрд долларов, EBITDA – на 19,9% до 1,6 млрд долларов. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 4,5 проц. пункта до 19,4%.

Объем перевозок составил почти 6 млн TEU, на 0,2% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Средняя выручка за TEU составила 1367 долларов, на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сегменте логистики выручка снизилась на 3,7% до 4,6 млрд долларов, EBITDA, напротив, увеличилась на 2% до 459 млн долларов. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,5 проц. пункта до 9,9%.

Выручка от прочих сегментов бизнеса группы (терминального подразделения, CMA CGM Air Cargo, СМИ и других) увеличилась на 62,7% до 1 млрд долларов, EBITDA – в 4,7 раза до 239 млн долларов.

Фото: Shipspotting / Robbie Cox