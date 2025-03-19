Экспортные перевозки удобрений по жд, 2 месяца 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года выросли на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 7,3 млн тонн.

В феврале погрузка удобрений на экспорт увеличилась на 6,9%.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 5,9 млн тонн, в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 5,3 млн тонн (рост в 1,45 раза), Юга — 665,5 тыс. тонн (+26%), Дальнего Востока — 22,1 тыс. тонн (+22,6).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 1,4 млн тонн (+28,3%).

Всего в январе-феврале 2025 года на сети железных дорог было погружено 12 млн тонн удобрений – на 8,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (3,2 млн тонн, +7,8%), Мурманской области (2,4 млн тонн, +0,6%) и Вологодской области (1,1 млн тонн, +27,5%).

Фото: РЖД