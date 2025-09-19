Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2025: выросла перевалка черных металлов

В августе 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 5,2% относительно показателя 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,1% всех грузов, вырос на 3,8%. В импорте было перевалено на 11,5% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 11,1%, транзит – на 52,8%.

В августе 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 26,9%, нефтепродуктов – 25% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в августе 2025 года приходилось 16,2%, на уголь и кокс – 14,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос на 91,3%. Черных металлов было обработано на 86,9% больше, чем в августе 2024 года. Перевалка металлолома составила 83,8 тыс. тонн.

Наиболее значительно, на 69,3% снизился оборот зерна. Цветных металлов было обработано на 64,2% меньше, чем годом ранее, прочих навалочных грузов перевалили – на 29,4% меньше.

В августе 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,5%, Приморск обработал 24,3%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi