Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%

В марте 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 7,6% относительно показателя марта 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,9%), который по итогам отчетного месяца увеличился на 7,6%. Экспорт составил вырос на 87,5%.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2025 года соответствовала 3,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 27,6% больше, чем в марте 2024 года. Из общего объема груженых 3,4% приходилось на рефконтейнеры, 96,6% – на сухие.

99,9% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,1% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 21,3%.

В марте 2025 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 40,5%, на Дудинку приходилось 36,8%, через Архангельск прошло 21,2%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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