Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
07.05.2025

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2025
    Тренд на снижение сохраняется
    Только для подписчиков
    2025Drewryиндекс Drewry WCI
    0
    14.04.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-феврале 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились более чем на 70%
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    20.01.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2025
    В портах Пусан и  Санкт-Петербург подешевело IFO 380
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    09.04.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 35,2%
    Только для подписчиков
    2025PortsThroughputКаспийский бассейн
    0
    17.01.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024
    Грузооборот вырос на 3,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    15.04.2025
    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта мира увеличили объемы перевалки
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.05.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    07.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    06.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    06.05.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 в деталях
    05.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    05.05.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
    Госрегулирование Показать всё
    07.05.2025 В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров
    07.05.2025 Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •