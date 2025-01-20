Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2025
20.01.2025

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок снижается Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 3 […]
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    21.01.2025
    Продлен упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
    До конца 2025 года
    2025ввозРоссияТаможня
    0
    17.01.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 января 2024
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 13 по 17 января 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 3, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    22.01.2025
    Вырастут ли цены на контейнеры — 3
    Что будет с ценами на контейнерное оборудование в этом году – продолжаем публиковать прогнозы […]
    2025КонтейнерыПрогнозыЦены
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.01.2025 Глобал Портс построит цех по ремонту контейнеров на терминале «Петролеспорт»
    22.01.2025 Панама проведет аудит регионального оператора контейнерных терминалов Hutchison Ports
    22.01.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2024
    22.01.2025 Вырастут ли цены на контейнеры — 3
    22.01.2025 FESCO удвоила контейнерные перевозки сельхозпродукции на экспорт
    21.01.2025 Top 26-50 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    17.01.2025 ФТС создает Сочинскую таможню
    16.01.2025 Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются
    14.01.2025 Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок
    14.01.2025 Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции
    09.01.2025 Установлен порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •