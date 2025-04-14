Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка зерна

В феврале 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 35,2% относительно показателя февраля 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 50,1%, транзит – на 2,4%. В импорте было перевалено на 4,5% меньше, чем годом ранее. Каботаж сократился на 2,1%.

В феврале 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,8%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 33,5% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 30,7%. Доля тарно-штучных грузов в феврале 2025 года соответствовала 8,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 2,3 раза. Прочих генеральных грузов было обработано на 93,7% больше, чем в феврале 2024 года. Оборот прочих навалочных грузов вырос на 82,5%.

Наиболее значительно, на 76,1% сократилась перевалка химических и минеральных удобрений. Оборот зерна уменьшился на 61,3%, грузов в контейнерах – на 49,2%.

В феврале 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 50,3%, Махачкала обработала 41,9%, на Оля приходилось 7,8%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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