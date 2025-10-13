Перевозки по жд каменного угля, сентябрь 2025

В сентябре на экспорт по железной дороге отправлено всего 14,6 млн тонн угля (+8,4% к аналогичному периоду прошлого года), сообщили в своем телеграм-канале Российские железные дороги.

По данным обзора Института экономики и развития транспорта, за сентябрь суммарные объёмы непредъявленного к погрузке по согласованным заявкам угля на сети ОАО «РЖД» составили 2,5 млн тонн, в том числе на экспорт – 1,9 млн тонн, из них в восточном направлении – 0,7 млн тонн.

Эффективность внешних поставок энергетического угля в конце сентября 2025 года улучшилась на всех направлениях за счёт продолжающегося снижения ставок аренды полувагонов и ставок перевалки в портах Тамань и Усть-Луга. При этом в сентябре 55% всего угля (во внутреннем и экспортном сообщениях) погружено в восточном направлении.

По расчётам Института, для выполнения заявленного объёма перевозок в прошлом месяце было достаточно 304 тыс. полувагонов. Однако фактически содержалось 384 тыс. полувагонов, что превышает расчётный парк на 26%.

За счёт технологических мер по работе с избыточным подвижным составом сохраняется тенденция к улучшению качественных показателей перевозок. Участковая скорость за месяц выросла на 12,7%, среднесуточная производительность локомотива – на 10,1%, средний вес грузового поезда – на 1,1%.

