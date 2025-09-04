Грузы РЖД, 8 месяцев 2025: минус 7%

По итогам 8 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 738,8 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 213,8 млн тонн – на 3,6% меньше, чем за январь-август 2024 года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 4,9% до 132,1 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,5% до 71,5 млн тонн, строительных грузов – на 15% до 66 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,3% до 34,7 млн тонн, химикатов и соды – на 3,7% до 13,5 млн тонн, цемента – на 13,6% до 14 млн тонн, лома черных металлов – на 35,6% до 5 млн тонн, зерна – на 30,7% до 14 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18% до 18,1 млн тонн, кокса – на 16,1% до 6,7 млн тонн, лесных грузов – на 4,6% до 17,1 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,8% до 73,5 млн тонн.

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4% до 46,9 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 4,9% до 11,6 млн тонн.

«Динамика погрузки по-прежнему подвержена влиянию внешних конъюнктурных факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны», – отмечают в компании.

Сокращение отгрузки нефтяных грузов в РЖД объясняют ремонтами на НПЗ, зерновых – низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна.

При этом, по данным компании, отмечается рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении – на 5,1% до 107,7 млн тонн в январе-августе. «Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+6,6%, до 29,8 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), чёрных металлов (+3,4%), железной руды (+13,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+4,6%)».

Погрузка на сети РЖД в августе 2025 года составила 92,2 млн тонн, на 5,4% меньше, чем в августе прошлого года и практически столько же, сколько и в июле этого года (+0,1%).

Грузооборот за первые 8 месяцев 2025 года составил 1651,2 млрд тарифных т/км, что на 2% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем мае сократился на 1,6% до 2047,4 млрд т/км.

В августе грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% до 202,4 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4% и составил 251,1 млрд т/км.

Фото: РЖД