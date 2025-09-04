Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Перевозки по жд каменного угля, июнь 2025
04.09.2025

Грузы РЖД, 8 месяцев 2025: минус 7%

    • По итогам 8 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 738,8 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 213,8 млн тонн – на 3,6% меньше, чем за январь-август 2024 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 4,9% до 132,1 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,5% до 71,5 млн тонн, строительных грузов – на 15% до 66 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,3% до 34,7 млн тонн, химикатов и соды – на 3,7% до 13,5 млн тонн, цемента – на 13,6% до 14 млн тонн, лома черных металлов – на 35,6% до 5 млн тонн, зерна – на 30,7% до 14 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18% до 18,1 млн тонн, кокса – на 16,1% до 6,7 млн тонн, лесных грузов – на 4,6% до 17,1 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,8% до 73,5 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4% до 46,9 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 4,9% до 11,6 млн тонн.

    «Динамика погрузки по-прежнему подвержена влиянию внешних конъюнктурных факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны», – отмечают в компании.

    Сокращение отгрузки нефтяных грузов в РЖД объясняют ремонтами на НПЗ, зерновых – низким урожаем прошлого года и квотированием экспорта зерна.

    При этом, по данным компании, отмечается рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении – на 5,1% до 107,7 млн тонн в январе-августе. «Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+6,6%, до 29,8 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), чёрных металлов (+3,4%), железной руды (+13,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+10%). Также на восток увеличен экспорт каменного угля (+4,6%)».

    Погрузка на сети РЖД в августе 2025 года составила 92,2 млн тонн, на 5,4% меньше, чем в августе прошлого года и практически столько же, сколько и в июле этого года (+0,1%).

    Грузооборот за первые 8 месяцев 2025 года составил 1651,2 млрд тарифных т/км, что на 2% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем мае сократился на 1,6% до 2047,4 млрд т/км.

    В августе грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% до 202,4 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4% и составил 251,1 млрд т/км.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.08.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 11-15 августа 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 33 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    23.07.2025
    Перевозки зерна по жд, 6 месяцев 2025
    Перевозки по железной дороге зерна для потребителей внутри страны выросли на 15% в первом полугодии.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    01.09.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июнь 2025
    Польша экспорт грузов, отправленных автотранспортом в Россию, сократила на 26%.
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    07.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    05.05.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2025
    Незначительные колебания ставок фрахта
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    03.09.2025
    Frontline о выручке, прибыли и дневном заработке танкеров
    Frontline опубликовал основные финансовые показатели за второй квартал 2025 года.
    2025FrontlineТайм-чартерный эквивалентФинансы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2025 Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    01.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025
    01.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
    29.08.2025 Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
    Госрегулирование Показать всё
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •