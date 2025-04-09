Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 снизился на 19,9%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2024 года на 19,9%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 41,4%, каботаж – на 70,9%. Экспорт, напротив, увеличился на 4,5%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 57,3% меньше, чем в феврале 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

74,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,1% – в экспорте, 4% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла в 2 раза.

В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 55,3%, Астрахань перевалила 44,7%.

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