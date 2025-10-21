Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2025
21.10.2025

Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.10.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    Вырос на 9,4%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.08.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 32 неделя, 2025
    Ставки резко выросли.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0
    30.09.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 10%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.03.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025FREIGHTMarketМартНовороссийск-Александрия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.10.2025 FESCO организовала экспортные перевозки с нового завода
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2025
    21.10.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 вырос на 9,4%
    20.10.2025 Новый мультимодальный сервис из Петербурга на Китай
    20.10.2025 Про российский рефконтейнер и Кигалийскую поправку
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •