Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза

В ноябре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя ноября прошлого года в 2 раза.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился в 4,3 раза, каботаж – на 90,5%. Экспорт снизился на 17,8%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2024 года соответствовала 0,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 8,7% меньше, чем в ноябре 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

63,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,2% – в экспорте, 5,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла в 8,3 раза.

В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 70,6%, Астрахань перевалила 29,2%, на Махачкалу приходилось 0,2%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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