Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 увеличился на 8,2%
29.12.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 увеличился на 8,2%

    • В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 8,2% относительно показателя ноября 2024 года.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 увеличился на 8,2%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (97,4%), который по итогам отчетного месяца вырос на 6%. Импорт увеличился в 5,8 раза. Экспорт составил на 50% больше, чем годом ранее.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 3,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 2,5% больше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 6,1% приходилось на рефконтейнеры, 93,9%– на сухие.

    96,3% груженых контейнеров прошли в каботаже, 3,6% – в импорте, 0,1% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 24,8%.

    В ноябре 2025 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 34,6%, на Дудинку приходилось 29,5%, через Певек прошло 15,4%.

