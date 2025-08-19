Грузооборот российских портов в июле 2025 остался на уровне показателя прошлого года

Грузооборот всех морских портов России в июле 2025 года остался на уровне показателя июля прошлого года (+0,1%).

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июле 2025 года приходилось 77,7% всего грузооборота, увеличился на 0,3%. В транзите было перевалено на 15,9% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 10,9%, импорт – на 6,7%.

Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,8% и 13,3% соответственно. На уголь и кокс приходилось 25,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого увеличилась в 4,7 раза. Черных металлов было обработано на 44,1% больше, чем в июле 2024 года. Оборот прочих навалочных грузов вырос на 16,1%.

На 42% снизился грузопоток зерна. Перевалка прочих насыпных грузов сократилась на 36,6%, химического налива – на 21,2%.

В июле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,6%, Дальневосточный бассейн обработал 30,5%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский приходилось 28,6%, 9,2% и 1,1% соответственно.

