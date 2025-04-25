Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025: экспорт в плюсе, импорт в минусе

В марте 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна остался на уровне показателя марта 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 2,9%. Каботаж составил почти столько же, сколько и годом ранее (+0,1%). Импорт снизился на 3,2%. Транзита в марте 2025 года не было.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2025 года составляла 30,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 7,7% меньше, чем в марте 2024 года. Из общего объема груженых 20,5% приходилось на рефконтейнеры, 79,5% – на сухие.

51,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,9% – в экспорте, 21,6% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 21,7%.

В марте 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 85,1%, Калининград обработал 14%, на Усть-Лугу приходился 0,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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