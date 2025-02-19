Контейнерооборот российских портов в январе 2025 вырос на 11,1%

Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2025 года увеличился на 11,1% относительно показателя января прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 9,8%, экспорт – на 17,4%. В каботаже было перевалено на 8,2% больше, чем в январе 2024 года. Транзит сократился на 80,8%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,1% больше, чем в январе 2024 года. Из общего объема груженых 10,4% приходилось на рефконтейнеры, 89,6% – на сухие.

58,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,1% – в экспорте, 15,2% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,2%.

В январе 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 43%, Балтийский бассейн обработал 33%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21,1%, 2,7% и 0,2% соответственно.

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