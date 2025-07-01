Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 5 месяцев 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем увеличились за 5 месяцев этого года на 0,9%.

В январе-мае 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 16,9 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 1,9% до 15,9 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 8,6 млн тонн экспортных грузов (+1,2%), через Гродеково – Суйфэньхэ – 3,7 млн тонн (+9,7%), через Нижнеленинское – Тунцзян – 2,5 млн тонн (+14,3%), через Камышовую – Хуньчунь – 980 тыс. тонн грузов (-35,2%).

С точки зрения номенклатуры, выросли перевозки железной руды – на 22,1% до 3,6 млн тонн, бумаги – на 21,4% до 1,6 млн тонн, удобрений – в 2,2 раза до 978 тыс. тонн, химикатов – на 21,5% до 574 тыс. тонн, цветных металлов – в 1,8 раза до 515 тыс. тонн, нефтяных грузов – в 1,4 раза до 417 тыс. тонн, и.

Существенный объём экспортных перевозок (36,2%) традиционно приходится на каменный уголь. За 5 месяцев через погранпереходы с КНР отправили 7 млн тонн твёрдого топлива.

Фото: РЖД