Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 августа 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2025

На 33 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах демонстрировали разнонаправленную динамику.

Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых 6 месяцев 2025 года составил 92,5 млн TEU.

Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос

Глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов достиг рекордной отметки – 10, 4 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 34, 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 34 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 4%.

Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация

Чтобы сбалансировать соотношение портфеля заказов на контейнеровозы к действующему флоту, нужно утилизировать все контейнеровозы, построенные до 2010 года.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 13,6%.

Грузооборот российских портов в июле 2025 в деталях

Грузооборот всех морских портов России в июле 2025 года остался на уровне показателя июля прошлого года.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 7 месяцев 2025 года выросли на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Грузооборот российских портов в июле 2025 остался на уровне показателя прошлого года

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июле 2025 года приходилось 77,7% всего грузооборота, увеличился на 0,3%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года составляла 28,7%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 28,2%.

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях

В июле 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

Грузооборот Балтийского бассейна в июле 2025: выросла перевалка металлолома

В июле 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3% относительно показателя 2024 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 17,4%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 6,7%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях

В июле 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 8,4% относительно показателя июля прошлого года.

Товарооборот

Внешняя торговля РФ в первом квартале 2025

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за первое полугодие 2025 года.

Товарооборот Россия – Турция в первом полугодии 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в первом полугодии 2025 года снизился на 4,8%

Импорт орехов и фруктов через Шереметьевскую таможню

В первом полугодии 2025 года через Шереметьевскую таможню авиатранспортом ввезено почти 3,5 тыс. тонн орехов и фруктов.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-июня 2025 года сократился на 9%.

Вырос экспорт соусов из Сибири

В первом полугодии 2025 года сибирские таможенники оформили экспорт более 6 тыс. тонн соусов и ингредиентов для их приготовления.

Импорт цветов растет

Таможня отмечает рост ввоза свежесрезанных цветов в преддверии Дня знаний.

Порты

Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2025 года 57,8 млн тонн.

Финансы

Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2025

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2025 года.

Ставки аренды на складском рынке Москвы снизились

Средневзвешенные ставки аренды складской недвижимости класса А в Москве и Подмосковье за первое полугодие 2025 года сократились до 11,9 тыс. рублей за кв. м в год.

Финансовые результаты OOIL в первом полугодии 2025

Объем перевозок в первом полугодии 2025 года увеличился на 6,8%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 34 неделя, 2025

На 34 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили стремительный рост.

Фрахтовый рынок Черного моря, 34 неделя, 2025

На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой подросли лишь на одном направлении.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2025

На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов подросли на всех направлениях.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 34, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не меняются восьмую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2025

На 33 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах продолжают снижаться.

