Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
21.08.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.05.2025
    Погрузка зерна на жд во внутреннем сообщении, 4 месяца 2025
    Погрузка зерна для потребителей внутри страны в январе-апреле выросла на 14,9%.
    2025Зерновые грузыПогрузкаРЖД
    0
    28.03.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт снизился на 2,5%
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    30.04.2025
    Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2025 года
    Снизился на 6,6%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    11.07.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 28 неделя 2025
    Ставки снижаются.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIмировой контейнерный индекс
    0
    09.07.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-апрель 2025
    Отгрузки сокращаются
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    15.08.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 33, 2025
    Снижение ставок продолжается.
    Только для подписчиков
    2025DrewryКонтейнерные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •