Импорт цветов растет

Таможня отмечает рост ввоза свежесрезанных цветов в преддверии Дня знаний. По данным ФТС, в августе среднесуточный объем оформленной цветочной продукции увеличился на 20% по сравнению с июлем. Сумма таможенных платежей за цветы, ввезенные в последнем летнем месяце, составила 677 млн рублей.

«Цветы являются скоропортящимся товаром и таможенные органы готовы к оперативному оформлению с учетом роста поставок в преддверии праздников. Сейчас, перед 1 сентября, в сутки выпускается более 400 тонн цветов, в то время как в обычные дни эта цифра не превышает 200 тонн. Оформление осуществляется достаточно оперативно, занимает не более 4 часов. Поэтому со стороны таможни никаких срывов сроков не ожидается», – отметил Джамиль Гусейнов, заместитель начальника ГУЦМОК ФТС России.

После прохождения таможни средняя стоимость одной розы составляет около 44 рублей, в зависимости от длины стебля и величины бутона. Однако конечная цена в магазинах может значительно отличаться.

Всего с начала года задекларировано почти 51,5 тыс. тонн свежих цветов стоимостью 32,9 млрд рублей. В основном цветы доставляются автотранспортом и грузовыми авиарейсами. Среди цветочной продукции преобладают розы, хризантемы и гвоздики.

Страны-лидеры по объемам поставок – это Эквадор, Нидерланды и Колумбия. На эти страны приходится 84% всего импорта.

Наибольший объем декларирования приходится на Центральное, Северо-Западное и Уральское таможенные управления. Там было задекларировано 28,4 тыс. тонн., 16,8 тыс. тонн и 3,1 тыс. тонн цветов соответственно. На таможенных постах Московского региона, включая Московский авиаузел, оформлено 29,6 тыс. тонн цветочной продукции на 19,2 млрд рублей.

Фото: ФТС