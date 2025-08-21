Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт цветов растет
21.08.2025

Импорт цветов растет

    • Импорт цветов растетТаможня отмечает рост ввоза свежесрезанных цветов в преддверии Дня знаний. По данным ФТС, в августе среднесуточный объем оформленной цветочной продукции увеличился на 20% по сравнению с июлем. Сумма таможенных платежей за цветы, ввезенные в последнем летнем месяце, составила 677 млн рублей.

    «Цветы являются скоропортящимся товаром и таможенные органы готовы к оперативному оформлению с учетом роста поставок в преддверии праздников. Сейчас, перед 1 сентября, в сутки выпускается более 400 тонн цветов, в то время как в обычные дни эта цифра не превышает 200 тонн. Оформление осуществляется достаточно оперативно, занимает не более 4 часов. Поэтому со стороны таможни никаких срывов сроков не ожидается», – отметил Джамиль Гусейнов, заместитель начальника ГУЦМОК ФТС России.

    После прохождения таможни средняя стоимость одной розы составляет около 44 рублей, в зависимости от длины стебля и величины бутона. Однако конечная цена в магазинах может значительно отличаться.

    Всего с начала года задекларировано почти 51,5 тыс. тонн свежих цветов стоимостью 32,9 млрд рублей. В основном цветы доставляются автотранспортом и грузовыми авиарейсами. Среди цветочной продукции преобладают розы, хризантемы и гвоздики.

    Страны-лидеры по объемам поставок – это Эквадор, Нидерланды и Колумбия. На эти страны приходится 84% всего импорта.

    Наибольший объем декларирования приходится на Центральное, Северо-Западное и Уральское таможенные управления. Там было задекларировано 28,4 тыс. тонн., 16,8 тыс. тонн и 3,1 тыс. тонн цветов соответственно. На таможенных постах Московского региона, включая Московский авиаузел, оформлено 29,6 тыс. тонн цветочной продукции на 19,2 млрд рублей.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.07.2025
    Внешняя торговля России, 5 месяцев 2025
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляСтатистика таможниФТС
    0
    31.03.2025
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в 3 раза.
    ИмпортКитайУралФрукты
    0
    11.04.2025
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляИмпортФТС
    0
    30.05.2025
    Федеральный суд США признал повышенные пошлины Трампа незаконными
    Администрация Трампа подала апелляцию
    Импортповышенные пошлиныСудСША
    0
    14.04.2025
    Экзотические фрукты через Шереметьево
    Федеральная таможенная служба поделилась статистикой ввоза экзотических фруктов через Шереметьевскую таможню.
    ИмпортФруктыФТСШереметьевская таможня
    0
    05.08.2025
    Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    Решение направлено на поддержку металлургических и химических предприятий стран ЕАЭС.
    ЕАЭСИмпорттаможенные пошлиныХимические грузы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •