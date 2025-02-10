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США намерены ввести пошлину в 25% на импорт стали и алюминия
10.02.2025

США намерены ввести пошлину в 25% на импорт стали и алюминия

    • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлину в 25% на весь импорт стали и алюминия, сообщает Splash. Ожидается, что об этом решении будет объявлено 10 февраля.

    «За первые три недели возвращения Трампа в Белый дом он объявил о введении пошлин на многие товары и продукцию, но некоторые пошлины были уже отложены или вовсе отменены», – пишет издание.

    По словам главы консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларса Йенсена, рынок морских перевозок и цепочки поставок в настоящее время находятся в такой точке, когда любые подобные заявления будут восприниматься скептически. «Как показали события последней недели, не только заявления, связанные с тарифами, но и фактически распоряжения президента были изменены или отложены», – сказал он.

    В свою очередь, в брокерской компании Hartland Shipping отметили, что «тарифы можно сравнить с сигналами светофора –зеленые, желтые, красные, повторяющиеся, прерывистые», и их влияние на морские перевозки трудно предсказать.

    Напомним, на прошлой неделе США ввели дополнительные пошлины в 15% на весь импорт из Китая. В ответ на это Поднебесная ввела повышенные пошлины на импорт из США – на уголь и СПГ в размере 15%, на сырую нефть, сельхозоборудование и технику, а также на автомобили с большим объемом двигателя.

    В жалобе, поданной во Всемирную торговую организацию (ВТО), Китай заявил, что пошлины США являются «дискриминационными и примером протекционизма» и нарушают правила торговли.

    «Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира до сих пор не оказала существенного влияния на объемы мировых морских перевозок, – пишет издание. – По данным Clarksons Research, пошлины США на товары из Китая затрагивают 67 млн тонн в год по объему торговли (на основе объемов 2024 года). В то время как ответные тарифы Китая затрагивают еще 23 млн тонн в год. В результате суммарный объем морских перевозок, которые затронут новые пошлины, составит в тоннах около 0,7% глобального объема».

    «Исходя из этих новых мер политики США и Китая, прямое воздействие они будут иметь на балкеры (в частности, перевозящие уголь), танкеры (сырая нефть) и СПГ», — резюмирует Clarksons в своем последнем еженедельном отчете.

    По данным Clarksons Platou Securities, наиболее серьезно первая торговая война Трампа с Китаем в 2018-2019 годах ударила по рынку перевозок насыпных грузов, в первую очередь зерна и продукции сталелитейной продукции, а также СПГ и СУГ. Тогда прирост морских перевозок в тонно-милях снизился на 0,5% в 2018 году и еще на 0,5% в 2019.

    Фото с сайта Splash


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