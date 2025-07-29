Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 6 месяцев 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем увеличились за 6 месяцев этого года на 0,9%.

В январе-июне 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 20,4 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 1,9% до 19,2 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 10,1 млн тонн экспортных грузов (+0,2%), через Гродеково – Суйфэньхэ – 4,5 млн тонн (+8,6%), через Нижнеленинское – Тунцзян – 3,1 млн тонн (+8,6%), через Камышовую – Хуньчунь – 1,3 млн тонн (-26,4%).

С точки зрения номенклатуры, выросли перевозки железной руды – на 20% до 4,4 млн тонн, бумаги – на 19,3% до 1,9 млн тонн, удобрений – в 2,4 раза до 1,1 млн тонн, химикатов – на 19,5% до 666 тыс. тонн, цветных металлов – в 1,8 раза до 607 тыс. тонн, нефтяных грузов – в 1,6 раза до 524 тыс. тонн, и.

Существенный объём экспортных перевозок (36,7%) традиционно приходится на каменный уголь. За 6 месяцев через погранпереходы с КНР отправлено 8,6 млн тонн твёрдого топлива.

Фото: РЖД