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Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025
25.03.2025

Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025

    • Экспортные перевозки химической продукции российских предприятий по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года составили 887 тыс. тонн, на 29% больше, чем годом ранее.

    Как сообщила компания в своем телеграм-канале, основной объём – это сера, отгрузки которой выросли в 1,8 раза, метанол (+17%), серная кислота (+30%).

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 461 тыс. тонн, в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

    Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 186 тыс. тонн (рост в 2,4 раза), Юга — 144 тыс. тонн (рост в 1,8 раза), Дальнего Востока — 131 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

    Через сухопутные погранпереходы на экспорт было отправлено 426 тыс. тонн (+7,2%).

    Больше всего удобрений было отгружено из Астраханской области (136,8 тыс. тонн), Тульской области (95,9 тыс. тонн) и Самарской области (86,3 тыс. тонн).

    Фото: РЖД

     


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