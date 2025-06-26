Экспортные перевозки удобрений по жд, 5 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 5 месяцев 2025 года выросли на 32,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 18,1 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 15 млн тонн, на 31,4% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было перевезено 13,2 млн тонн (+34,8%), Юга – 1,8 млн тонн (+13,7%).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 3,1 млн тонн, на 39,1% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Всего в январе-мае 2025 года на сети железных дорог было погружено 30 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Это на 5,6% превышает предыдущий рекорд экспортных перевозок удобрений, установленный в январе-мае 2024 года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (7,9 млн тонн, +2,5%), Мурманской области (6,4 млн тонн, +3,7%) и Вологодской области (2,7 млн тонн, +27,5%).

Фото: РЖД