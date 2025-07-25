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Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
25.07.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%

    • В июне 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя июня 2024 года на 14,9%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 28%. Импорт составил на 21% меньше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 23,3%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года составляла 26,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,7% меньше, чем в июне 2024 года. Из общего объема груженых 18,4% приходилось на рефконтейнеры, 81,6%– на сухие.

    42,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 29% – в каботаже, 28,8% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 22,8%.

    В июне 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 79,5%, Калининград обработал 19,4%, на Усть-Лугу приходился 1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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