Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%

В октябре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя октября 2024 года на 16,2%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 58,6%. Экспорте сократился на 59,7%, каботаж – на 3,4%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 71,7% больше, чем в октябре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

65,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,5% – в экспорте, 5,1% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 95,6%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 94,5%, Оля перевалил 5,5%.

