Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
04.12.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%

    • В октябре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя октября 2024 года на 16,2%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 58,6%. Экспорте сократился на 59,7%, каботаж – на 3,4%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 71,7% больше, чем в октябре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    65,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,5% – в экспорте, 5,1% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 95,6%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 94,5%, Оля перевалил 5,5%.

