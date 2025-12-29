Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2025
29.12.2025

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.07.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025
    Ставки снижаются.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    12.05.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2025
    Ставки стоят на месте На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами […]
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    21.03.2025
    Товарооборот Россия – США в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 15,7%
    Только для подписчиков
    2025СШАТоварооборот
    0
    24.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025
    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    19.08.2025
    Грузооборот российских портов в июле 2025 остался на уровне показателя прошлого года
    Экспорт увеличился на 0,3%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.04.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса
    Экспорт сократился на 9%, каботаж – на 9,3%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2025
    29.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 увеличился на 8,2%
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    29.12.2025 Продлен запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •