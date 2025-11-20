Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2022 года
20.11.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.06.2025
    Заказы на новые суда резко упали
    Спад сохранится до конца года
    2025глобальный рынокпортфель заказовСуда
    0
    03.06.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025: снизилась рефгрузов
    Экспорт сократился на 13,4%
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.05.2025
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 5,1%
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 26, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    08.08.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 снизился на 41,6%
    Импорт сократился на 41,5%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.11.2025 Но обещал вернуться
    20.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    19.11.2025 Контейнерооборот и грузооборот через Гамбург, 9 месяцев 2025
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •