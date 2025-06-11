Дефицита контейнеров не наблюдается

По состоянию на конец мая запасы новых контейнеров в Китае достигли рекордного уровня – 1,55 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на данные Linerlytica.

В этом году уже произведено более 2,3 млн контейнеров. В Linerlytica отмечают, что скачок производства позволит избежать повторения кризиса с контейнерами в Китае в 2021 году, когда запасы новых контейнеров упали до 100 тыс. TEU.

«Опасения по поводу нехватки контейнеров не оправдались, несмотря на задержки с возвратом порожних контейнеров из Европы и Северной Америки, учитывая доступность новых контейнеров. Это связано с тем, что перевозчики и арендодатели воспользовались недавним падением цен на новое контейнерное оборудование и заказали больше контейнеров», – поясняют в Linerlytica.

Фото: Splash / ONE