Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дефицита контейнеров не наблюдается
11.06.2025

Дефицита контейнеров не наблюдается

    • По состоянию на конец мая запасы новых контейнеров в Китае достигли рекордного уровня – 1,55 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на данные Linerlytica.

    В этом году уже произведено более 2,3 млн контейнеров. В Linerlytica отмечают, что скачок производства позволит избежать повторения кризиса с контейнерами в Китае в 2021 году, когда запасы новых контейнеров упали до 100 тыс. TEU.

    «Опасения по поводу нехватки контейнеров не оправдались, несмотря на задержки с возвратом порожних контейнеров из Европы и Северной Америки, учитывая доступность новых контейнеров. Это связано с тем, что перевозчики и арендодатели воспользовались недавним падением цен на новое контейнерное оборудование и заказали больше контейнеров», – поясняют в Linerlytica.

    Фото: Splash / ONE


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2025
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал
    Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в 3 раза.
    ИмпортКитайУралФрукты
    0
    06.06.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 23, 2025
    Ставки на северные порты Китая подросли
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    09.06.2025
    Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025: снижение продолжается
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-май 2025 года составили 3 млн 188 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    14.02.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 февраля 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews за 10-14 февраля 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    05.05.2025
    Грузы РЖД, 4 месяца 2025: снижение на 6,8%
    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    15.04.2025
    Товарооборот Россия – Индия в январе 2025 года
    Снизился на 14,8%
    Только для подписчиков
    2025ИндияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.06.2025 Международные контейнерные перевозки на пространстве СНГ растут
    11.06.2025 Топ-10 контейнерных линий по рыночной капитализации
    11.06.2025 Дефицита контейнеров не наблюдается
    11.06.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 увеличился на 34,6%
    10.06.2025 Крупнейший на Каспии контейнерный хаб
    10.06.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •