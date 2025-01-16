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Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024
16.01.2025

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    • По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в январе 2024 года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем порядка 1692 доллара, что на 3,3% меньше, чем в декабре 2024 года.

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Из Александрии в Новороссийск средняя ставка котируется на уровне 1369 долларов за 40-футовый контейнер, почти на 2,3% ниже, чем месяцем ранее.

    Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1340 долларов (почти на 2% выше, чем в декабре 2024 года), в импорте – 1215 долларов (+1,1%).

    Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок трех линий, работающих на данном маршруте, – Sinokor Novo Line, Ametist, EMBA (сервис CStar).

      Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024                     Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    При этом средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в январе 2025 года находится на уровне 1733 долларов, в импорте – 1355 долларов.

    Средняя ставка фрахта на перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте составляет 1400 долларов, в импорте – 1248 долларов.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024              Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в январе находится на уровне 1650 долларов. На обратном направлении ставка фрахта составляет 1450 долларов.

    На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1300 долларов, в импорте – 1181 доллар.

       Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024        Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Новороссийск – Александрия в январе предлагает SINOKOR-NOVO LINE – 1300 долларов за 40-футовый и 1100 долларов за 20-футовый контейнер.

    В импорте самые низкие ставки в январе также у SINOKOR-NOVO LINE – 1100 долларов за 40-футовый и 1000 долларов за 20-футовый контейнер.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024            Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

     

    В декабре 2024 года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 6 заходов контейнеровозов, в ноябре было 4 захода контейннеровозов.

    За последние 7 месяцев (с июня по декабрь 2024 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре – 700 TEU, больше всего – в декабре, чуть больше 4,3 тыс. TEU.

    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024

    Текущие ставки, а также их динамика за последние 7 месяцев по более чем 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов, доступны подписчикам нового аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • HC / TC / DC
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

     


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