Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Порт Восточный возвращается в ротацию
16.12.2025

Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.05.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    ЕС сократил поставки на треть
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    06.03.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2025: выросла перевалка сжиженного газа
    Экспорт сократился на 8,9%, каботаж увеличился на 2,3%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    11.09.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2025
    Ставки поднялись.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    05.11.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 45 неделя 2025
    Цены снизились.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    08.04.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, март 2025
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам марта.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.12.2025 Тестовая отправка контейнеров по западной ветке МТК «Север–Юг»
    16.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях
    16.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
    15.12.2025 Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
    15.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •