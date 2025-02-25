Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

В январе 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,3% относительно показателя 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 90% всех грузов, снизился на 1,4%. В каботаже было перевалено на 3,6% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 32,4%. Импорт вырос на 21,2%.

В январе 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,8%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27,6%, нефтепродуктов – 18,2% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в январе 2025 года приходилось 18,8%, на химические и минеральные удобрения – 15,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 14,6 раза. Лесных грузов было обработано в 3,9 раза больше, чем в январе 2024 года. Перевалка руды увеличилась на 98,1%.

Наиболее значительно, на 85,2% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Прочих насыпных грузов было обработано на 60,7% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 46,7% меньше.

В январе 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 40,5%, Приморск обработал 28,6%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,5%.

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