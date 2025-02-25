Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
25.02.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

    • В январе 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,3% относительно показателя 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 90% всех грузов, снизился на 1,4%. В каботаже было перевалено на 3,6% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 32,4%. Импорт вырос на 21,2%.

    В январе 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,8%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27,6%, нефтепродуктов – 18,2% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в январе 2025 года приходилось 18,8%, на химические и минеральные удобрения – 15,3%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 14,6 раза. Лесных грузов было обработано в 3,9 раза больше, чем в январе 2024 года. Перевалка руды увеличилась на 98,1%.

    Наиболее значительно, на 85,2% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Прочих насыпных грузов было обработано на 60,7% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 46,7% меньше.

    В январе 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 40,5%, Приморск обработал 28,6%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2025
    Ставки в направлении северных портов Китая снизились.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2025
    Ставки не меняются четвертую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    31.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 5 неделя 2025
    Цены на топливо продолжают снижаться На 5 неделе 2025 года цены на все виды […]
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    07.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 6 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    31.01.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Экспорт сократился на 8,8%
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    05.02.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов
    Экспорт вырос на 5,4%
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2025 Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE
    24.02.2025 Три казахстанско-китайских жд терминала планирует открыть в этом году
    24.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2025
    21.02.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025
    21.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%
    20.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •