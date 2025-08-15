Аналитический дайджест SeaNews, 11-15 августа 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2025

На 32 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025

В первом полугодии этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

Все порты Финляндии, 6 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 6 месяцев 2025 года составил 740 тыс. TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 33, 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 33 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 3%.

Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам 7 месяцев 2025 года составил 31,6 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка пищевого налива

В июне 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 43,1% относительно показателя июня 2024 года.

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июля 2025 года.

Перевозки по Волго-Балту выросли на 11,7%

За первое полугодие в Волго-Балтийском бассейне перевезли 7,1 млн тонн грузов.

Экспорт по жд черных металлов, 7 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июле выросли на 15,9%.

Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях

Контейнерооборот всех морских портов России в июле 2025 года снизился на 11,9% относительно показателя июля прошлого года.

Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по июль 2025 года в различных аналитических разрезах.

Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по июль 2025 года в различных аналитических разрезах.

Товарооборот

Импорт нектаринов на Урал вырос в 2,2 раза

Более 3 тыс. тонн нектаринов, персиков, абрикосов, сливы и черешни ввезено на Урал с начала года.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-май 2025

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-мае 2025 года в денежном выражении составил 3,9 млрд евро.

Товарооборот Россия – Армения в первом полугодии 2025

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в первом полугодии 2025 года составили 1,3 млрд долларов.

Беларусь в 3 раза увеличила импорт зерновой продукции из Алтайского края

Главным двигателем торговли выступила алтайская соя, в этом году белорусы закупили её почти 34,2 тыс. тонн.

Российский экспорт и импорт, 5 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам января-июня 2025 года составил 327,1 млрд долларов.

Товарооборот Россия — Китай в первом полугодии 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 9,1% относительно показателя января-июня 2024 года.

Фрахтовый рынок

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025

По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в августе этого года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1612 доллара.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 33 неделя, 2025

На 33 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили стремительный рост.

Фрахтовый рынок Черного моря, 33 неделя, 2025

Из Новороссийска в адрес Египта / на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн прежняя — $15 за тонну.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 33, 2025

На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов подросли почти на все направления.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 33, 2025

На 33 неделе 2025 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне низких двадцатых.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 32 неделя 2025

На 32 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрировали снижение.

