Земснаряд для Росморречфлота вышел на ходовые испытания
11.08.2025

Импорт нектаринов на Урал вырос в 2,2 раза

    Более 3 тыс. тонн нектаринов, персиков, абрикосов, сливы и черешни общей стоимостью 600 млн рублей ввезено на Урал с начала года, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    Один из основных поставщиков косточковых плодов — Узбекистан. Из этой страны было ввезено почти 2 тыс. тонн на более 300 млн рублей.

    Рост импорта нектаринов из Узбекистана по весу составил 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 20% увеличились поставки персиков и сливы.

    «Также в этом году более 500 тонн нектаринов стоимостью 100 млн рублей ввезено из Китая. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении – 1,4 раза, в стоимостном – 3 раза», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: ФТС


