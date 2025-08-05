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Новые назначения в ФТС
05.08.2025

Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы

    • Ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы обнулили до конца 2026 года, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Соответствующее решение принял на своем очередном заседании Совет Евразийской экономической комиссии.

    Так, в отношении сульфидов натрия (код 2830 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и эфиров целлюлозы простых прочих (код 3912 39 850 0 ТН ВЭД ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года включительно установлены нулевые ставки ввозной таможенной пошлины.

    В ЕЭК пояснили, что обнуление пошлин на сульфиды натрия направлено на поддержку металлургических и химических предприятий стран ЕАЭС. Эфиры целлюлозы используются в качестве загустителей и водосвязующих компонентов в самых разных продуктах — от бытовой химии и стройматериалов до фармацевтики и нефтегазовой отрасли.

    Введение нулевых ставок призвано сделать продукцию производителей ЕАЭС более конкурентоспособной как внутри Союза, так и за его пределами.

    Решение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

    Фото: ФТС


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