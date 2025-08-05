Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы

Ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы обнулили до конца 2026 года, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Соответствующее решение принял на своем очередном заседании Совет Евразийской экономической комиссии.

Так, в отношении сульфидов натрия (код 2830 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и эфиров целлюлозы простых прочих (код 3912 39 850 0 ТН ВЭД ЕАЭС) до 31 декабря 2026 года включительно установлены нулевые ставки ввозной таможенной пошлины.

В ЕЭК пояснили, что обнуление пошлин на сульфиды натрия направлено на поддержку металлургических и химических предприятий стран ЕАЭС. Эфиры целлюлозы используются в качестве загустителей и водосвязующих компонентов в самых разных продуктах — от бытовой химии и стройматериалов до фармацевтики и нефтегазовой отрасли.

Введение нулевых ставок призвано сделать продукцию производителей ЕАЭС более конкурентоспособной как внутри Союза, так и за его пределами.

Решение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

Фото: ФТС