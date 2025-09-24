Информационно-аналитическое агентство
В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок
24.09.2025

В ЕАЭС стартует применение навигационных пломб для отслеживания перевозок

    • Коллегией Евразийской экономической комиссии принято решение о введении отслеживания перевозок в соответствии с Соглашением о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Решение вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

    «Соглашение предусматривает постепенное введение механизма отслеживания с учётом категорий товаров и используемых видов транспорта. Реализация разделена на три этапа, общая продолжительность которых составляет 1,5 года», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

    На первом этапе с 11 февраля 2026 года навигационные пломбы будут применяться в отношении:

    санкционных и отдельных видов подакцизных товаров, в том числе алкоголь и табак, перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта в соответствии с таможенными процедурами транзита, экспорта, а также перемещаемых между государствами-членами в рамках взаимной торговли;

    отдельных категорий товаров, таких как одежда, обувь, техника, перевозимых автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой транзита.

    никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, классифицируемых в позициях 2404, 2939 79 000 0 и 2939 80 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, перевозимых автомобильным видом транспорта и вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта.

    С 11 февраля 2026 года утратит силу Решение Коллегии Комиссии от 8 июня 2021 г. № 63, предусматривающее применение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной продукции и спирта, являющихся товарами ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта в целях их перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза до таможенного органа в месте убытия. Перевозки указанных товаров будут отслеживаться в соответствии с Соглашением.

    Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок подписано 19 апреля 2022 года и вступило в силу 3 апреля 2023 года.


