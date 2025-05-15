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ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
15.05.2025

ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению

    • Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией и направил его в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, сообщает пресс-служба ЕЭК.

    «По итогам проведенных с монгольской стороной дополнительных консультаций запустили с партнером процедуры, необходимые для подписания временного торгового соглашения. Документ охватывает по 367 товарных субпозиций с каждой стороны», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Он уточнил, что после подписания и вступления соглашения в силу страны ЕАЭС получат преференциальный доступ к рынку Монголии по таким принципиальным позициям, как зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), мясная продукция (свинина, курица), молочная продукция (сухое молоко, йогурты, сыр, масло), мед, растительные масла (подсолнечное, и соевое), сахар, металлургическая продукция (ферросплавы, прокат ГК, прокат ХК, прутки, уголки, трубы и др.), моторные транспортные средства (автомобили, автобусы, грузовики, спецтехника, автокомпоненты, прицепы и др.), продукция химической промышленности (полимеры, пластиковые плиты и детали), шины и т.д.

    «Также мы будем рады приветствовать монгольские товары на нашем рынке, включая ключевые товары их экспортного интереса: мясо-молочную продукцию (конина, мясо КРС, баранина, мясные консервы, субпродукты, йогурты, сыр и др.), продукцию легкой промышленности (в частности шерсть, нити, а также готовую трикотажную и текстильную одежду)», – подчеркнул министр ЕЭК.

    «Заключение временного торгового соглашения создаст выгодные условия для дальнейшего роста взаимной торговли и в целом будет способствовать укреплению традиционных дружеских отношений государств ЕАЭС с Монголией», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: ЕЭК


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