Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России

С 1 сентября 2025 года вступил в силу механизм каботажных автомобильных грузоперевозок для транспортных компаний из стран Евразийского экономического союза. Как сообщает пресс-служба Минтранса, в соответствии с приказом Минтранса России от 11.11.2024 № 398 перевозчики стран ЕАЭС смогут выполнять внутрироссийские каботажные перевозки.

Для этого они обязаны зарегистрироваться на портале Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и подать через нее заявку на перевозку. Правила каботажных перевозок модернизируют российское транспортное законодательство, обеспечивая прозрачный и контролируемый цифровой порядок оформления разрешений.

«Новый портал для каботажных автомобильных перевозок позволяет централизованно собирать заявки и информацию по ним, принимать решения о разрешении или отказе в перевозке, а также обеспечивает безопасность и сохранность данных. Благодаря этому сокращается количество порожних пробегов в общем объеме международных перевозок и время простоя транспорта, повышается эффективность работы компаний и улучшается контроль со стороны надзорных органов», – отмечают в Минтрансе.

Уполномоченным сотрудникам федеральных органов исполнительной власти доступ к порталу обеспечен также посредством авторизации с использованием учетных данных ЕСИА в личном кабинете. После международной перевозки транспортная компания сможет выполнить до трех последовательных рейсов в пределах семи календарных дней. Каждая заявка требует индивидуального электронного согласования с Ространснадзором через Портал ГИС ЭПД.

Электронный документооборот в сфере транспорта осуществляется через ГИС ЭПД, которая начала функционировать 1 сентября 2022 года. Разработчиком системы является подведомственное Минтрансу России ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которое также осуществляет ее эксплуатацию и развитие. Переход на электронный документооборот стал результатом сотрудничества ФНС России и Минтранса России.

В настоящее время через ГИС ЭПД можно оформлять шесть видов документов для автотранспортных перевозок, среди которых – электронная транспортная накладная и электронный путевой лист. С сентября 2024 года появилась функция резервирования времени пересечения границы на четырех пунктах пропуска, а с октября 2025 года электронная очередь будет доступна также на одном из стратегических направлений – автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже порядка 25 млн электронных документов, а ежемесячно оформляется свыше 1,5 млн новых. До конца текущего года планируется расширить возможности ГИС ЭПД, чтобы она позволяла оформлять документы и на водном транспорте.

Фото: пресс-служба Минтранса