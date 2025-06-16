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Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
16.06.2025

Россия переходит на электронный документооборот на транспорте

    • Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на кардинальную трансформацию системы грузовых перевозок и транспортно-экспедиционной деятельности. Документ предусматривает два ключевых нововведения в части цифровизации отрасли: создание реестра экспедиторов и обязательный электронный документооборот. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

    С 1 марта 2026 года начнет функционировать Реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог». Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, будут обязаны пройти регистрацию. У компаний и предпринимателей будет 60 дней для подачи заявки. Невыполнение этого требования автоматически лишит их права оказывать услуги.

    Принципиальное изменение коснется документооборота: с 1 сентября 2026 года вводится обязательный электронный формат для ключевых транспортных документов. Речь идет о грузовых накладных авиационного транспорта, транспортных железнодорожных накладных, автомобильных транспортных накладных, заказов и заявок на перевозку грузов автомобильным транспортом, а также экспедиторских документах различных типов. При этом правительство установит случаи, когда возможно применение бумажных перевозочных документов.

    Электронный документооборот в сфере транспорта осуществляется через Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), которая начала функционировать 1 сентября 2022 года. Оператором системы является компания ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Переход на электронный документооборот стал результатом тесного сотрудничества ФНС России и Минтранса России.

    В настоящее время в системе доступно оформление шести видов документов для автомобильного транспорта, включая электронную транспортную накладную и электронный путевой лист. С сентября 2024 года в ГИС ЭПД реализована возможность резервирования времени пересечения границы на четырех пунктах пропуска. А с 1 сентября 2025 года через систему станет доступным получение разрешений на каботажные перевозки для транспортных компаний из стран ЕАЭС. К концу текущего года планируется расширить функционал системы, чтобы она поддерживала оформление документов для перевозок водным транспортом. На сегодняшний день в ГИС ЭПД уже зарегистрировано более 15 миллионов электронных документов, а ежемесячно через систему оформляется около 1,5 миллиона новых документов.

    Фото: пресс-служба Минтранса

     


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