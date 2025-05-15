Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна

С 1 мая по 31 октября 2025 года на территории Российской Федерации проходит эксперимент по использованию государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) при оформлении перевозок партий зерна и продуктов переработки зерна. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минтранса.

«На сегодняшний день в государственной информационной системе электронных перевозочных документов оформлено уже почти 15 миллионов документов – это более миллиона каждый месяц. Крупнейшие российские перевозчики активно используют эту систему, что демонстрирует успешное внедрение цифровых технологий в транспортной отрасли. Этот процесс не только упрощает работу компаний, но и задает вектор цифровизации для всей экономики страны, открывая путь к изменениям в законодательстве и полному переходу на электронный документооборот», – отметил замминистра транспорта России Андрей Никитин.

Целью эксперимента является последовательная цифровизация процессов перевозки зерна и продуктов его переработки. Это позволит существенно снизить издержки бизнеса, связанные с оформлением бумажных документов, так как переход на электронный документооборот минимизирует затраты на их создание, хранение и передачу.

Эксперимент предусматривает добровольное участие грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и операторов информационных систем в тестировании. В рамках «пилотного» проекта будет осуществляться обмен электронными транспортными накладными, путевыми листами и сопутствующими данными через ГИС ЭПД. Будет осуществлена интеграция с ФГИС «Зерно» Минсельхоза России и автоматизированной информационной системой ФНС России – АИС «Налог-3» По итогам инициативы планируется оценить эффективность системы и возможность ее внедрения на постоянной основе.

Фото: Минтранс