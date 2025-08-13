Беларусь в 3 раза увеличила импорт зерновой продукции из Алтайского края

Республика Беларусь втрое увеличила закупки зерновой продукции у алтайских сельхозпредприятий. По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», за 7 месяцев 2025 года региональный экспорт зерна, продуктов его переработки, фуража, масел и семян в Республику составил 48,9 тыс. тонн, тогда как годом ранее эта цифра на ту же дату составляла 16,3 тыс. тонн.

Главным двигателем торговли выступила алтайская соя, в этом году белорусы закупили её почти 34,2 тыс. тонн, годом ранее экспорт составлял всего чуть более 1 тыс. тонн. Кстати, впервые был осуществлен экспорт и семян сои — 140 тонн. Вырос спрос и на чечевицу, за 7 месяцев в Беларусь из Алтайского края отгружено 909 тонн, а год назад – 222 тонны. Из злаков Республика Беларусь в этом году приобрела только 2 тонны алтайской ржи.

В категории продуктов переработки ожидаемо наибольшие объемы отгрузок у гречки – 5,5 тыс. тонн (против 4,4 тыс. тонн за 7 месяцев 2024 года). Белорусы также впервые купили 44 тонны семян алтайской гречихи. Высок спрос на ядро подсолнечника – почти 2,5 тыс. тонн (против 1,8 тыс. тонн годом ранее). Беларусь также интересовалась краевыми гороховой, манной, перловой, пшеничной, пшенной, рисовой крупами, мукой и хлопьями.

Среди масличных культур наибольший интерес сохранился к алтайскому рапсу – более 4,5 тыс. тонн, также страна закупила почти 300 тонн местного льна и впервые 94 тонн подсолнечника.

В конце июля Алтайский край и Республика Беларусь договорились углублять партнёрство в сельскохозяйственной сфере, сообщили в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун провели переговоры, посвящённые этому вопросу.

Участники переговоров подтвердили интерес к увеличению торгового оборота сельхозсырья и продовольственных товаров между регионами. Встреча продемонстрировала готовность обеих сторон к расширению сотрудничества во всех областях агропромышленного комплекса, а также высокий уровень взаимного доверия между представителями Беларуси и российского региона.

Фото: ЦОК АПК