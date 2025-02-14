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Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%
14.02.2025

Экспорт контейнерных грузов по жд вырос в 1,5 раза

    • Экспорт грузов в контейнерах вырос в 1,5 раза за шесть лет. Как сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале, такие данные привел замглавы РЖД Дмитрий Мурев на итоговом заседании правления компании.

    «Решая задачу по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров, поставленную Указом Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», мы с 2018 года обеспечили рост экспорта грузов в контейнерах в 1,5 раза», – сказал Д.Мурев.

    По его словам, такие результаты были достигнуты в том числе за счёт расширения номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличения количества терминалов по работе с ними.

    Говоря о тенденциях, Д.Мурев обратил внимание на рост перевозок грузов в контейнерах в порты Северо-Запада и напомнил об имеющемся потенциале МТК «Север – Юг».

    Фото: РЖД


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