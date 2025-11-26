Информационно-аналитическое агентство
26.11.2025

Контейнерные перевозки по коридору «Север-Юг»

    • Контейнерные перевозки по коридору «Север-Юг» выросли по западному и восточному маршрутам. Как сообщили РЖД в своем телеграм-канале, об этом заявил глава Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, руководитель РЖД Олег Белозёров, выступая на заседании в Баку.

    Контейнерные перевозки по коридору «Север-Юг»По западному маршруту из России через Астару за 10 месяцев перевезено 6,6 тыс. TEU (+58,3% к показателю 2024 года). Рост отправок также фиксируется из Казахстана, Китая и других стран.

    По восточному маршруту перевезено 2,3 тыс. TEU (рост более чем в 2 раза).

    Глава Совета подчеркнул, что благодаря напряжённой работе железнодорожников России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана средний срок перевозки из Москвы до иранского порта Бендер-Аббас за последние два года сокращён с 27 суток до 16 суток.

    О.Белозёров также особо отметил значимость решения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. Впервые за 30 лет по этому маршруту были осуществлены перевозки из России и Казахстана.

    Глава Совета также сообщил о росте объёмов международных пассажирских перевозок на сети железных дорог СНГ. За 9 месяцев 2025 года перевезено 8,4 млн пассажиров (+13,6%).

    Фото: РЖД


