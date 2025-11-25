Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ModernWay о влиянии ситуации в Красном море на российский рынок
25.11.2025

Объемы снижаются, ставки – нет

    • Алла Афонина, руководитель отдела мультимодальных перевозок ModernWay, о причинах и последствиях сокращения внешнеторгового контейнеропотока на российском рынке.

    С чем, на Ваш взгляд, связано снижение контейнеропотока через российские порты? Ожидаете ли Вы роста показателей – и когда?

    Объемы снижаются, ставки – нетПричины сокращения грузопотока остаются прежними. В течение этого года мы наблюдаем снижение покупательной способности конечного потребителя и, как следствие, полные склады импортеров, а также колебания курса доллара, введение санкций на многие группы товаров. Торговые компании пересмотрели свои схемы доставки и перенаправили грузопотоки на иные маршруты. Также к сокращению импорта может приводить переориентация экономики на внутреннее производство.

    На фоне общего снижения контейнерооборота по стране в октябре 2025 года дальневосточные порты продолжают удерживать значительную долю импорта из Азии. Как Вы оцениваете текущую нагрузку на инфраструктуру дальневосточных портов? Наблюдается ли перераспределение грузопотоков в их пользу, и может ли Дальний Восток стать главным драйвером восстановления контейнерного рынка в 2026 году?

    Дальневосточные порты на данный момент работают в штатном режиме, нет задержек ни при обработке судна, ни при постановке на железнодорожные пути. Грузопоток с Дальнего Востока частично переместился на Санкт-Петербург и Новороссийск – по этим направлениям все места забронированы на месяц вперед. Это обусловлено тем, что ставки на перевозки в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска остаются на прежнем уровне в отличие от мультимодального сервиса через порты ДВ, на который ставки повышаются каждую неделю на протяжении двух месяцев.

    Увеличение ставок фрахта в 1,5 раза с сентября и тарифа РЖД на перевозку контейнерных грузов на 20% вряд ли будет способствовать росту объема перевозок мультимодальными сервисами через дальневосточные порты. По моему мнению, в первом квартале можно ожидать его сокращения примерно на 5%.

    Какие новые риски или возможности Вы видите для российских морских перевозок на фоне слабой контейнерной активности (импорт-экспорт-транзит) и роста каботажа? Учитывая текущую динамику, можно ли ожидать, что компании начнут активнее развивать внутренние маршруты или мультимодальные схемы, чтобы компенсировать падение внешнего потока?

    На фоне падения импорта для морских перевозчиков существует единственный риск – это незагруженность судов, что приведет к перевозкам ниже себестоимости и отказу от судозаходов в те или иные порты. При неблагоприятном развитии событий некоторые морские операторы даже могут уйти с рынка.

    Однако на данный момент, несмотря на рост ставок, места на судах перед новогодними праздниками у основных игроков рынка забронированы в обычном режиме.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.08.2025
    В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    По маршруту «Арктический экспресс №1»
    Арктический экспрессАрхангельскКитайКонтейнерные перевозки
    0
    27.03.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января 2025 года составил 15,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025Контейнерные перевозки
    0
    11.06.2025
    Международные контейнерные перевозки на пространстве СНГ растут
    В 2024 году рост составил 15,5%.
    Контейнерные перевозкиРЖДСНГ
    0
    22.08.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 34, 2025
    Нисходящий тренд сохраняется.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозки
    0
    31.10.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    Ставки снова подросли.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозки
    0
    22.04.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 28,1 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.11.2025 Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай
    25.11.2025 ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях
    25.11.2025 HMM заказывает 13-тысячники
    24.11.2025 Прогнозируется рост импорта по МТК «Север-Юг»
    24.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2025
    24.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •