Объемы снижаются, ставки – нет

Алла Афонина, руководитель отдела мультимодальных перевозок ModernWay, о причинах и последствиях сокращения внешнеторгового контейнеропотока на российском рынке.

С чем, на Ваш взгляд, связано снижение контейнеропотока через российские порты? Ожидаете ли Вы роста показателей – и когда?

Причины сокращения грузопотока остаются прежними. В течение этого года мы наблюдаем снижение покупательной способности конечного потребителя и, как следствие, полные склады импортеров, а также колебания курса доллара, введение санкций на многие группы товаров. Торговые компании пересмотрели свои схемы доставки и перенаправили грузопотоки на иные маршруты. Также к сокращению импорта может приводить переориентация экономики на внутреннее производство.

На фоне общего снижения контейнерооборота по стране в октябре 2025 года дальневосточные порты продолжают удерживать значительную долю импорта из Азии. Как Вы оцениваете текущую нагрузку на инфраструктуру дальневосточных портов? Наблюдается ли перераспределение грузопотоков в их пользу, и может ли Дальний Восток стать главным драйвером восстановления контейнерного рынка в 2026 году?

Дальневосточные порты на данный момент работают в штатном режиме, нет задержек ни при обработке судна, ни при постановке на железнодорожные пути. Грузопоток с Дальнего Востока частично переместился на Санкт-Петербург и Новороссийск – по этим направлениям все места забронированы на месяц вперед. Это обусловлено тем, что ставки на перевозки в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска остаются на прежнем уровне в отличие от мультимодального сервиса через порты ДВ, на который ставки повышаются каждую неделю на протяжении двух месяцев.

Увеличение ставок фрахта в 1,5 раза с сентября и тарифа РЖД на перевозку контейнерных грузов на 20% вряд ли будет способствовать росту объема перевозок мультимодальными сервисами через дальневосточные порты. По моему мнению, в первом квартале можно ожидать его сокращения примерно на 5%.

Какие новые риски или возможности Вы видите для российских морских перевозок на фоне слабой контейнерной активности (импорт-экспорт-транзит) и роста каботажа? Учитывая текущую динамику, можно ли ожидать, что компании начнут активнее развивать внутренние маршруты или мультимодальные схемы, чтобы компенсировать падение внешнего потока?

На фоне падения импорта для морских перевозчиков существует единственный риск – это незагруженность судов, что приведет к перевозкам ниже себестоимости и отказу от судозаходов в те или иные порты. При неблагоприятном развитии событий некоторые морские операторы даже могут уйти с рынка.

Однако на данный момент, несмотря на рост ставок, места на судах перед новогодними праздниками у основных игроков рынка забронированы в обычном режиме.

Фото: ModernWay

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции