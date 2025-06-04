Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых трех месяцев 2025 года составил 44,5 млн TEU – на 3,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.

В значительной части регионов мира наблюдается рост как экспорта, так и импорта. Впрочем, есть и исключения.

По данным CTS, экспорт из портов Азии вырос на 2,9% и составил 25,9 млн TEU. Импорт сократился на 0,7% до 15,6 млн TEU.

Европейский контейнерный экспорт увеличился на 2,8%, составив 6,98 млн TEU. Импортный контейнеропоток вырос на 11,9% до 5,9 млн TEU.

Из портов Северной Америки было отгружено на 8,6% меньше, чем годом ранее, 3,4 млн TEU. Импортный контейнеропоток увеличился на 4% до 8,2 млн TEU.

Из портов Индии и стран Ближнего Востока на экспорт ушло 3,65 млн TEU, на 0,2% больше, чем годом ранее. Импорт поднялся на 3,5% и составил 5,2 млн TEU.

Экспорт из портов Южной и Центральной Америки увеличился относительно показателя аналогичного периода 2024 года на 4,6% до 2,5 млн TEU. Импорт вырос на 3,9% до 2,85 млн TEU.

Экспорт из портов Африки (исключая средиземноморские порты) сократился к показателю 2024 года на 6,5% до 906 тыс. TEU. Импорт вырос на 6,7% до 2,1 млн TEU.

Контейнерный экспорт из Австралии и Океании по итогам января-марта 2025 года поднялся на 0,2% до 718,7 тыс. TEU. Входящий контейнеропоток снизился на 2,1% до 1,03 млн TEU.

Фото: Shipspotting / Geir Vinnes