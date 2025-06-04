Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025
04.06.2025

Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025

    • Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых трех месяцев 2025 года составил 44,5 млн TEU – на 3,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.

    В значительной части регионов мира наблюдается рост как экспорта, так и импорта. Впрочем, есть и исключения.

    По данным CTS, экспорт из портов Азии вырос на 2,9% и составил 25,9 млн TEU. Импорт сократился на 0,7% до 15,6 млн TEU.

    Европейский контейнерный экспорт увеличился на 2,8%, составив 6,98 млн TEU. Импортный контейнеропоток вырос на 11,9% до 5,9 млн TEU.

    Из портов Северной Америки было отгружено на 8,6% меньше, чем годом ранее, 3,4 млн TEU. Импортный контейнеропоток увеличился на 4% до 8,2 млн TEU.

    Из портов Индии и стран Ближнего Востока на экспорт ушло 3,65 млн TEU, на 0,2% больше, чем годом ранее. Импорт поднялся на 3,5% и составил 5,2 млн TEU.

    Экспорт из портов Южной и Центральной Америки увеличился относительно показателя аналогичного периода 2024 года на 4,6% до 2,5 млн TEU. Импорт вырос на 3,9% до 2,85 млн TEU.

    Экспорт из портов Африки (исключая средиземноморские порты) сократился к показателю 2024 года на 6,5% до 906 тыс. TEU. Импорт вырос на 6,7% до 2,1 млн TEU.

    Контейнерный экспорт из Австралии и Океании по итогам января-марта 2025 года поднялся на 0,2% до 718,7 тыс. TEU. Входящий контейнеропоток снизился на 2,1% до 1,03 млн TEU.

    Фото: Shipspotting / Geir Vinnes


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2025
    Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2025
    Контейнерооборот вырос на 2,5%.
    2025Global Ports
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 15 неделя, 2025
    Ставки снижаются
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2025
    Ставки с начала года не менялись
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    15.04.2025
    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта мира увеличили объемы перевалки
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2025
    Ставки не меняются пятую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    28.02.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе 2025 года
    Вырос на 55,5%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.06.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
    04.06.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025
    03.06.2025 Контейнерные поезда с продуктами питания из Московского региона в Якутию
    03.06.2025 Мощности турецкого порта Мерсин расширяются
    02.06.2025 Третий контейнеровоз на линии FESCO между Индией, ОАЭ и Новороссийском
    02.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •